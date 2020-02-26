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ديني

بعد صلاة الجنازة مرتين على حسني مبارك.. أمين الفتوى يوضح حكم تكرارها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:42 م
صلاة الجنازة
صلاة الجنازة
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محمود ضاحي

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إذا فاتت صلاة الجنازة بعض أهل الميت وخاصة إذا كان وليًّا للميت، أو من ترجى بركته أو شفاعته من أهل الفضل والصلاح، فيجوز في هذه الحالة تكرار صلاة الجنازة على الميت فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام.

وأضاف أمين الفتوى: فصلاة الجنازة فيها الدعاء والشفاعة للمتوفى، وتكرارها في هذه الحالة له معنى بتكثير الدعاء ممن يخلص غالبا في دعائه للميت كالأقارب مثلا، وكذلك الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى، ولاينبغي تكرار الصلاة في غير نحو هذه الحالات إذ لا معنى للتكرار عندئذ.

وكان المئات، قد أدوا صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بإمامة الشيخ حجاج الهنداوي.

وأديت صلاة الجنازة مرتين، الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين، وبعد خروج المصلين؛ طالب إمام مسجد المشير، بصلاة الجنازة مرة أخرى، بحضور أسرته والمقربين فقط.

وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما إلى جانب حرصهما على حمل الجثمان وسط هتافات مؤيدة لمبارك من الحضور.

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