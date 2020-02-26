أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

أعلن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مواجهة الليلة امام ريال مدريد، فى المباراة التى ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتى امام ريال مدريد كالتالى:

إديرسون

ووكر - فرناندينهو، لابورت - زيتشينكو

كيفين دي بروين - رودري - جوندوجان

رياض محرز - سيرجيو أجويرو - برناردو سيلفا

وتمٌثل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، اختبارًا هامًا لكلا الفريقين، حيث يطمح كل منهما في تجاوز خيبة الأمل على الصعيد المحلي، فـ ريال مدريد عانى في آخر مباراتين بالدوري الإسباني، وفشل في الحفاظ على صدارة الليجا، وتنازل عنها لصالح غريمه التقليدي برشلونة.