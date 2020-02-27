كذب وافتراء.. رد زكريا عزمي على حديث عمرو موسى أن مبارك كان منفردا بالحكم

نفى زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، صحة تصريحات عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، بأن الرئيس الراحل كان يحكم منفردًا، مؤكدًا أن "مبارك كان يتخذ قراراته طبقًا للمصلحة العامة بالتنسيق والتشاور مع جميع الأجهزة، وهذا حديث خارج عن الحقيقة، وكذب وافتراء".





وأضاف زكريا عزمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الراحل مبارك لم يحكم مصر بمفرده، لأنها دولة مؤسسات.





وقال زكريا عزمي، "ما قيل عن التوريث أمر عارٍ تمامًا من الصحة، ولم تكن هناك نية للتوريث، وكان يقول لي مبارك في الصباح «اودي ابني للنار بإيدي»".

وأضاف اشتغلت مع مبارك 30 عامًا، ومصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمت الرئيس الراحل مبارك تكريمًا لا حدود له.





وتابع زكريا عزمي "مصر بـ رئيسها وقادتها وقواتها المسلحة وشرطتها وحكومتها وبرلمانها وأزهرها وكنيستها شاركت في جنازة مبارك العسكرية".





وأكمل زكريا عزمي "حضور الرئيس السيسي جنازة مبارك يعد رد اعتبار للرئيس الأسبق، وما حدث اليوم مراسم ثابتة لأن الجنازات العسكرية تتم طبقًا للقانون العسكري، وما تم اليوم هو تكريم للرئيس الراحل للرئيس مبارك".





واختتم زكريا عزمي "التاريخ سوف ينصف الرئيس الراحل وله العديد من المواقف الوطنية مثل استرداد طابا والحفاظ على كل ذرة رمل من تراب مصر".