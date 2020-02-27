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أصل الحكاية

جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:01 ص
محافظة مسندم عروس
محافظة مسندم عروس معرض مسقط الدولى للكتاب
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ميـــس رضــا
تحتضن سلطنة عمان فعاليات معرض مسقط الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والعشرين بمشاركة عدد من الدول العربية، فيما تتميز هذه الدورة بخصوصية عن غيرها، إذ تواكب اليوبيل الفضي للمعرض لمرور 25 عاما على انطلاقته.

واُختيرت محافظة مسندم ضيف شرف هذه الدورة، متصدرة المعرض بجناح كبير يحمل اسم المحافظة التى تُعرف في الأوساط الخليجية والعربية بـ "جوهرة الخليج" و "حارس مضيق هرمز" لموقعها الإستراتيجى المطل على المضيق، ورصدت كاميرا "صدى البلد"، أروقة الجناح الذى بدا بحلة مبهرة حاملًا بين جنباته العديد من الأدوات والحرف المصنوعة يدويا والتى يعود تاريخها إلى الألف الأول ما قبل الميلاد.

وتتفرد محافظة مسندم عن غيرها من محافظات السلطنة  إذ بمقومات سياحية وتاريخية فريدة تجعلها مقصد لآلاف السياح كل عام.

كما تزخر بشواهد تاريخية ضاربة تحكى حضارة الإنسان القديم من خلال البيوت العتيقة والحارات والقلاع والحصون والأبراج والمقابر.

والجدير بالذكر، أن عدد زوار محافظة مسندم بلغ نحو 332 ألفا و489 زائرًا خلال العام الماضي، كما بلغ عدد السفن الزائرة للمحافظة 72 سفينة سياحية حيث يُعتبر القطاع السياحي في المحافظة من أهم المرتكزات الرئيسية للتنمية الاقتصادية لما تمتلكه من مكنون تراثي كبير ومقومات سياحية مميزة، وهي منطقة واعدة لرفد القطاع السياحي.

وفيما يلى أبرز النقاط حول محافظة مسندم بسلطنة عٌمان:- 

تقع بأقصي شمال السلطنة وتطل  على مضيق هرمز 

مساحتها 1800كم وعدد سكانها حوالى 50 ألف نسمة 

يحدها خليج عمان من جهة الشرق والخليج العربي من جهة الشمال والغرب كما تحدها من الجنوب دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز المعالم التاريخية والأثرية بها:-

مقبرة الروضة الإسلامية 

مدافن بلدة الروضة الأثرية بولاية خصب

موقع بلدة الحوامى الأثري

حصن خصب، دبا، بخا ، الكمازرة 

وتتميز محافظة مسندم بالفنون التقليدية كـ فن الرواح، فن السحبة، الدان، الحدو، الندبة، وفن التغريد والمالد.

كما تشتهر بالصناعات والحرف التقليدية مثل صناعة عصا الجرز وصناعة الطبل، والبتيل وصناعة المباخر.

جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»
جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»
جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»
جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»
جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»
جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»
جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»
جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»
جوهرة الخليج تتلألأ بمعرض مسقط للكتاب.. معلومات عن مسندم «حارس هرمز»
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