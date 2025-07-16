محافظ الوادي الجديد يُوقّع اتفاقية مشروع "الواحات الخضراء"

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء طيار إيهاب عبد المقصود رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، والدكتور نصر الدين عبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد )، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "الواحات الخضراء " لاستصلاح وزراعة ٣٥ فدانًا من محصول القمح كمرحلة أولى، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتقنيات الزراعية المستدامة، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

وأوضح المحافظ أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ نموذج زراعي مستدام يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بالاعتماد على الأساليب العلمية في إدارة الموارد المائية واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، وتوفير فرص عمل و تدريب لأبناء المحافظة المستفيدين من المشروع على التقنيات الزراعية الحديثة، حيث يستفيد من المرحلة الأولى من المشروع ١٧ أسرة بواقع فدان ونصف لكل مستفيد. مثمنًا الدور الوطني والمجتمعي لقطاع البترول في دعم خطط التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.