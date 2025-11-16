السيد القصير: يوما 24 و25 نوفمبر للوطن.. وندعو الجماهير لحشد الدعم لمرشحي الجبهة الوطنية

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني ورسالة يجب أن يوجهها كل مواطن تجاه بلده، داعيًا الحضور إلى النزول بقوة يومي 24 و25 نوفمبر دعمًا للوطن وللمسار الديمقراطي.

وقال القصير في كلمته خلال المؤتمر الجماهيري للحزب إن الحشد لمرشحي الجبهة الوطنية مسؤولية مشتركة، مضيفًا: "رسالتي لكل الحضور.. انزلوا وشاركوا، خلّونا نخلي يوم 24 و25 يومين للوطن."

وأضاف أنه لن يتطرق إلى تعداد مزايا زملائه المرشحين، لأن الدعم الكامل لهم واجب من أجل تمكينهم داخل البرلمان، قائلاً: "نقدم لهم كل الدعم وكل الأفكار علشان يقدروا يصنعوا الفارق تحت قبة البرلمان."

وأشار الأمين العام للحزب إلى أن الوقوف خلف المرشحين واجب أخلاقي وتنظيمي، موضحًا: "أؤكد لزملائي على المقاعد.. إحنا واقفين وراكم لحد ما توصلوا وتحققوا أهداف دوائركم."

وتابع القصير رسائله قائلاً: "إحنا كنواب بنطلب صوت الجماهير، وده دين في رقبتنا لازم ننقله بكل أمانة داخل البرلمان."

ووجّه رسالة مباشرة لنواب مجلس الشيوخ وأعضاء الحزب قائلاً: "عاوزين نشوف شغلكم في دعم مرشحينا.. الرسالة دي لنواب الشيوخ لازم تحشدوا كل المواطنين لدعم المرشحين الفرديين في دوائرهم."

واختتم القصير كلمته بالتأكيد على أن وحدة الصف داخل الحزب هي السبيل لتحقيق النتائج المرجوة، وتعزيز دور الجبهة الوطنية في المرحلة المقبلة.