بدء تنفيذ مبادرة "خدمتك فى قريتك" اليوم بـ بغداد في الوادى الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد بدء تنفيذ مبادرة (خدمتك فى قريتك)، والتى ستنفذ بقرى بغداد التابعة للمركز وتتضمن تقديم الخدمات للمواطنين ومنها كسح خزانات المواطنين وتجميل ونظافة القرية وانشاء سوق اليوم الواحد لبيع السلع والخضر واللحوم وخدمة التحصيل من المنازل ومقاومة البعوض والحشرات وغيرها من الخدمات التى ستقدم للمواطنين بمشاركه أهالى القرية.

وقال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، إن تلك المبادرة تم إطلاقها تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ضمن جهود المحافظة ورئاسة المركز لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى قرى المركز والتى يتم تنفيذها بصفة أسبوعية بواقع قرية كل أسبوع وذلك بمشاركة أهالى القرى.