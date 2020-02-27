صحي بامتياز.. نوع شهير من البرتقال يقي من السرطان.. تعرف عليه

يعد البرتقال من أكثر الفاكهة المتوفرة بكثرة، كما يعرف بالعديد من الفوائد بسبب احتوائه على كثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان.
لكن سيكون من المدهش معرفة أن البرتقال الاخضر يحتوي على فوائد صحية للجسم أكثر من أي نوع برتقال آخر.
لا يعلم المعظم أن تناول البرتقال الأخضر اللون قبل نضجه بفترة، يساعد على منح الجسم الكثير من الفوائد التي من شأنها حمايته من الكثير من المخاطر الصحية، بالإضافة إلى ذلك تساعد فى التصدي لمشكلة ضعف جهاز المناعة، لما تحتويه من نسبة عالية من فيتامين "سي" ، حسب ما أشار موقع " bold sky "
فإن تناول البرتقال الأخضر له قدرة فعالة على التصدي لمشكلة تراكم البكتيريا فى المعدة، وبالتالى القضاء على آلام المعدة، كما يعتبر مصدرًا ممتازًا للألياف الطبيعية التي لها دور فعال في التصدي لمشاكل الهضم.
كما يعد تناول البرتقال الأخضر يساعد بصورة كبيرة على التخلص من مشكلة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، التي تزيد من مشكلة التعرّض للإصابة بأمراض القلب، علاوة على ذلك له دور أساسي في التصدي لمشكلة نمو الأورام السرطانية في الجسم لما تحتويه من مواد مضادة للأكسدة.