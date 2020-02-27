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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات إلى 1595 شخصا. 

ومنذ قليل، قالت لجنة الصحة الصينية إنه تم تسجيل  29 حالة وفاة جديدة و433 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء ارتفع ليصبح 2744 حالة.

وقالت اللجنة في بيان نشره التلفزيون الرسمي الصيني: "ارتفاع إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 78,497 حالة".

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجرا على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.
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