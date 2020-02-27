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توك شو

السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك.. يتصدر نشرة صباح البلد

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:05 ص
السيسي يشارك في جنازة
السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك
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ايات احمد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس.


وجاءت أبرز مانشيتات الصحف على النحو التالي:


"صدى البلد"

السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك


"الأهرام"

الخارجية: مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي حول سد النهضة


"الشروق"

وزيرة التضامن: تمويل 19 ألف مشروع من خلال 51 فرعًا من فروع بنك ناصر الاجتماعي


"اليوم السابع"

التضامن تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان


"الوطن"

التموين: إنشاء 18 مشروعًا بقيمة 49 مليار جنيه في 11 محافظة خلال عامين


"أخبار اليوم"

مقال للكاتبة روحية جلال.. بعنوان "للقاسية قلوبهم"


"المصري اليوم"

رسميًا.. اتحاد الكرة: اعتبار الأهلي فائزًا 2-0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك في نهاية الدوري

 

"الشرق الأوسط"

السعودية توقف العمرة بتأشيرات سياحية مؤقتًا لمواجهة كورونا


CNN بالعربية

مقتل 6 في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية بينهم منفذ الهجوم


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