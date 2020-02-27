السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس.





وجاءت أبرز مانشيتات الصحف على النحو التالي:





"صدى البلد"



السيسي يشارك في جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك





"الأهرام"

الخارجية: مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي حول سد النهضة





"الشروق"

وزيرة التضامن: تمويل 19 ألف مشروع من خلال 51 فرعًا من فروع بنك ناصر الاجتماعي





"اليوم السابع"

التضامن تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان





"الوطن"

التموين: إنشاء 18 مشروعًا بقيمة 49 مليار جنيه في 11 محافظة خلال عامين





"أخبار اليوم"

مقال للكاتبة روحية جلال.. بعنوان "للقاسية قلوبهم"





"المصري اليوم"

رسميًا.. اتحاد الكرة: اعتبار الأهلي فائزًا 2-0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك في نهاية الدوري





"الشرق الأوسط"

السعودية توقف العمرة بتأشيرات سياحية مؤقتًا لمواجهة كورونا





CNN بالعربية

مقتل 6 في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية بينهم منفذ الهجوم



