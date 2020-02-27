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تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:44 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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فرح علاء الخولي

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على التليفزيون المصري، اليوم الخميس، الحالة المرورية بشوارع القاهرة عبر تقنية «google earth».

 

ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية عالية على أغلب الطرق والمحاور، وذاك على طريق المحور المتجه من والى أكتوبر، وكوبري أكتوبر، والذى رصد وجود سيولة مرورية غير مسبقة في هذا الوقت.


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وأظهرت لقطات «google earth»، سيولة مرورية عالية على الطريق الدائري، ومدينتى والشروق والعبور ومدينة 6 أكتوبر، مرورا بالقاهرة.

 

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين، الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية، خاصة بتواجد شبورة مائية على أغلب الطرق.

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