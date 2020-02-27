اتصدم .. موقف محرج لمراسل على الهواء | شاهد





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن مراسل إحدى القنوات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا وقع في خطأ تسبب موجة سخرية شديدة من المواطنين على الجزء الذي ظهر خلاله و تحدث للمذيع في الاستوديو.





وثبت المراسل هاتفه أمامه و وقف ليتحدث مع مذيع النشرة الجوية من إحدى المناطق الجليدية في كاليفورنيا ، و لكن الصدمة كانت هي أن المراسل لم يتأكد من التطبيق الذي يستخدمه و فتح كاميرا الماسنجر و ظهرت الأقنعة الساخرة التي تظهر خلال vedio calls.





وتفاجأ بعدد غير مسبوق من الرسائل الساخرة بعد البث ، بدأ يشك أن هناك شيئا غير مفهوم ، فشاهد الفيديو و تأكد أنه لم يتأكد من الكاميرا التي استخدمها و كان فيديو ساخرا بدلا من أن يكون فيديو جادا للنشرة .





تعرض أحد المراسلين في ولاية كاليفورنيا لموقف محرج للغاية بعد أن تابع البث المباشر الذي قام به من خلال هاتفه المحمول المثبت أمامه أثناء التواصل مع المذيع.