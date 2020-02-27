اتصدم .. موقف محرج لمراسل على الهواء | شاهد

تعرض أحد المراسلين في ولاية كاليفورنيا لموقف محرج للغاية بعد أن تابع البث المباشر الذي قام به من خلال هاتفه المحمول المثبت أمامه أثناء التواصل مع المذيع.
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن مراسل إحدى القنوات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا وقع في خطأ تسبب موجة سخرية شديدة من المواطنين على الجزء الذي ظهر خلاله و تحدث للمذيع في الاستوديو.
وثبت المراسل هاتفه أمامه و وقف ليتحدث مع مذيع النشرة الجوية من إحدى المناطق الجليدية في كاليفورنيا ، و لكن الصدمة كانت هي أن المراسل لم يتأكد من التطبيق الذي يستخدمه و فتح كاميرا الماسنجر و ظهرت الأقنعة الساخرة التي تظهر خلال vedio calls.
وتفاجأ بعدد غير مسبوق من الرسائل الساخرة بعد البث ، بدأ يشك أن هناك شيئا غير مفهوم ، فشاهد الفيديو و تأكد أنه لم يتأكد من الكاميرا التي استخدمها و كان فيديو ساخرا بدلا من أن يكون فيديو جادا للنشرة .