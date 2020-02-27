AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القوى العاملة تزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص بشأن الأجور.. تفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:49 ص
محمد سعفان ، وزير
محمد سعفان ، وزير القوى العاملة
Advertisements
شيرين عادل
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن توفير وظائف لائقة لشباب مصر بدأ منذ 9 سنوات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. 

وكشف وزير القوى العاملة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قيام المجلس القومى للأجور حاليا بمناقشة وضع حد أدنى للأجور داخل شركات القطاع الخاص حتى يكون ملزما لكل الشركات، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر القادم، مؤكدا أنه سيتعامل بشكل رادع مع من يتلاعب بمفاهيم العمل والقوانين الخاصة بهذا الشأن.

وأوضح أنه تم تخفيض نسب البطالة 8%، كما يتم العمل أيضا على استمرار معدلات انخفاضها، لافتا إلى توفير2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة، وذلك خلال شهر مارس.

 وأكد محمد سعفان أن مشروع توفير وظائف لائقة لشباب مصر قد سجل نجاحا ملحوظا بجميع المحافظات، لافتا إلى أن القيادة السياسية تمتلك خطة للتنمية المستدامة من أهم أهدافها تقليل معدلات البطالة.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الوزارة تعمل أيضا على تبنى فكرة مشروع العمل الحر للشباب من خلال محاولة فكرة الانتقال من ملتقيات التوظيف لريادة الأعمال وخوض الشباب لأسواق العمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: ملتقيات التوظيف عامل أساسي في علاج مشكلة البطالة والحد من الهجرة غير الشرعية

4 وزراء في ختام مشروع وظائف لائقة لشباب مصر.. وزير القوى العاملة: أولويات الحكومة تنفيذ برامج تشغيل الشباب والنساء وأصحاب الهمم وريادة الأعمال

الوزراء في ختام وظائف لائقة لشباب مصر: المشروعات القومية التنموية خفضت معدلات البطالة إلى 8%.. وزيرة البيئة: الرئيس كلفنا بالعمل لخلق وظائف مستدامة

سعفان يهدي درع القوى العاملة لـ العمل الدولية والسفارة الكندية.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

وجدوا جثته مفصولة الرأس.. غموض حول مقتل شاب في عرين أسد

عائد من إيران.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بغداد

حارس الراحل مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن محاولات اغتياله

منسق صن داونز: تحديت مدرب الفريق باستحالة التغلب على الأهلي

هل صلاة الفجر قبل الشروق تحسب؟ أمين الفتوى يجيب

الصين تتخذ قرارا جريئا لمكافحة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير