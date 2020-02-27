القوى العاملة تزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص بشأن الأجور.. تفاصيل

قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، إن توفير وظائف لائقة لشباب مصر بدأ منذ 9 سنوات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.





وكشف وزير القوى العاملة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قيام المجلس القومى للأجور حاليا بمناقشة وضع حد أدنى للأجور داخل شركات القطاع الخاص حتى يكون ملزما لكل الشركات، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر القادم، مؤكدا أنه سيتعامل بشكل رادع مع من يتلاعب بمفاهيم العمل والقوانين الخاصة بهذا الشأن.





أ نه تم تخفيض نسب البطالة 8% ، كما يتم العمل أيضا على استمرار معدلات انخفاضها، لافتا إلى توفير2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة، وذلك خلال شهر مارس. وأوضح





أن القيادة السياسية تمتلك خطة للتنمية المستدامة من أهم أهدافها تقليل معدلات البطالة. وأكد محمد سعفان أن مشروع توفير وظائف لائقة لشباب مصر قد سجل نجاحا ملحوظا بجميع المحافظات، لافتا إلى





وأضاف وزير القوى العاملة أن الوزارة تعمل أيضا على تبنى فكرة مشروع العمل الحر للشباب من خلال محاولة فكرة الانتقال من ملتقيات التوظيف لريادة الأعمال وخوض الشباب لأسواق العمل.



