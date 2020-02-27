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محافظات

«مفيش حد في الوحدة الصحية».. محافظ البحيرة يحيل العاملين للتحقيق

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جميع العاملين بالوحدة الصحية لقرية سيد أحمد العسكري بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لوجود الوحدة مغلقة ولا يوجد أحد بالوحدة  الساعة ١٢:٢٠ ظهر أمس الأربعاء، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أى تقصير تجاه الحقوق والخدمات المقدمة للمواطنين 

وشدد اللواء آمنة علي استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير .

 فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت  برئاسة  محمد أبو زيد بتكثيف عمل لجان الرقابة والمتابعة لتحقيق الإنضباط الإدارى فى كافة المصالح بالمدينة والقرى التابعة لها .

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