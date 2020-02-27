3 أسباب وراء المشاهدات الضعيفة لألبوم عمرو دياب الجديد.. تعرف عليها

لم يحقق البوم عمرو دياب الجديد "سهران " مشاهدات عالية عبر موقع "يوتيوب"، كما توقع الكثيريون من جمهوره، فتعد اغنية هيعيش يفتكرني هي الأغنية الأكثر استماعًا في ألبوم الهضبة الجديد بنسب مشاهدة وصلت لـ 2 مليون ونصف مشاهدة وهو رقم قليل مقارنة بما حققه نجوم الغناء بأغانيهم.





والسبب الأول وراء عدم تحقيق عمرو دياب الملايين المتوقعة، هو تسريب اللبوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه عبر خاصية لاحدى شركات المحمول، وذلك قبل طرحه رسميًا.





والسبب الثاني يعود لتفوق تطبيق أنغامي على موقع يوتيوب، حيث حقق الألبوم على تطبيق الاغاني الشهير 6 ملايين استماع في اسبوعين فقط، ويتصدر المنصة الغنائية، وذلك بسبب تفضيل البعض للاستماع الاغاني عبر أنغامي فضلا عن يوتيوب بسبب سهولة استخدام التطبيق.





أما السبب الثالث لان هناك العديد من القنوات بموقع يوتيوب الغير موثقة ولا تنتمي اية صلة بعمرو دياب تقوم بطرح اغاني البوم سهران، فبالرغم من تحقيق الهضبة أرباح من خلال هذه الطريقة الا انها كانت عائقا في تحقيق الملايين عبر قناته الرسمية.



