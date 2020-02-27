بدء سداد الضرائب إلكترونيا اعتبارا من 6 مارس 2020

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم إتاحة التحصيل الالكتروني لضريبة الإقرار، عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني، من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية، اعتبارا من 6 مارس 2020.





وأوضح أن التحصيل بهذه الطريقة، سيكون عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg طبقًا لبنود السداد التي تقر اتاحتها مصلحة الضرائب المصرية.

واشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المصلحة على التيسير على المجتمع الضريبي، ورغبتها في اتاحة قنوات سداد جديدة، ومتطورة، مما يسهل على الممولين والمسجلين عملية سداد ضريبة إقرار الدخل أو ضريبة إقرار القيمة المضافة أو نموذج الخصم والتحصيل الكترونيًا، وذلك من خلال إتاحة التحصيل الالكتروني للضريبة عن طريق بوابة السداد الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية.





ونوه عبد القادر، إلى أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الالكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاتاحة لن تكون بديلًا عن التحصيل الالكتروني المتاح حاليًا من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها.