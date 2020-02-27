الكرملين يكذّب أردوغان: لا لقاءات مع بوتين

أفادت قناة "سكاي نيوز" بان الكرملين نفى- في بيان- ما زعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 5 مارس حول إدلب.





وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس إنه من المرجح أن يجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إسطنبول يوم 5 مارس المقبل.













ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان، قوله: "نريد تطبيق كل ما ينص عليه اتفاق سوتشي، يجب الوفاء بمقتضيات الاتفاق، ومن غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا الخصوص".





وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنها تتوقع أن تسفر المحادثات مع أنقرة بنتائج إيجابية.





وفي وقت سابق من اليوم، حث الاتحاد الأوروبي روسيا وتركيا على ضرورة الاتفاق على وقف التصعيد شمال سوريا.





وحذر وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي تركيا من الاستمرار في قصف إدلب.





وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن على عقد قمة رباعية خاصة بسوريا في 5 مارس المقبل.





وأشار أردوغان إلى أن وفدا روسيا سيزور تركيا الأربعاء لمناقشة الأوضاع في محافظة إدلب السورية.





وأضاف أردوغان: "لدينا خريطة طريق عبرت عنها بين تركيا وروسيا نحتاج إلى حل أولوية إدلب، وأناقش هذا الأمر مع بوتين، وكذلك مع الوزراء ومديري المخابرات".