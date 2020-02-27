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أخبار البلد

سفارة مصر بالكويت تهيب بأبناء الجالية توخي الحذر بسبب "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أهابت سفارة مصر لدى الكويت، بأبناء الجالية المصرية، ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة، بعد رصد السلطات الكويتية حالات إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.
ودعت السفارة المصرية - في بيان اليوم /الخميس/ تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أبناء الجالية إلى تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، كما أهابت بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 43 حالة حتى الآن، موضحة أن جميع الحالات المصابة هي لأشخاص مرتبطين بالسفر إلى إيران، وأن حالتهم مستقرة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.
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