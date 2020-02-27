سفارة مصر بالكويت تهيب بأبناء الجالية توخي الحذر بسبب "كورونا"

أهابت سفارة مصر لدى الكويت، بأبناء الجالية المصرية، ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة، بعد رصد السلطات الكويتية حالات إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

ودعت السفارة المصرية - في بيان اليوم /الخميس/ تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أبناء الجالية إلى تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، كما أهابت بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.