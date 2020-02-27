بروتوكول تعاون بين كلية طب سوهاج وأكاديمية الأميرة فاطمة

وقعت أكاديمية الأميرة فاطمة، للتعليم الطبي المهني المستمر، بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة سوهاج، وذلك في مجالات التدريب المهني والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية في تنفيذ البرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية في محافظة سوهاج أو محافظات الصعيد.
ويتضمن البروتوكول أن يكون التدريب في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظات الصعيد أو مستشفى الجامعة تيسيرا علي الأطباء، ولضمان جودة التدريب، تمهيدا لتنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل.
وجرى توقيع البروتوكول بمقر رئاسة جامعة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد فوزي السوده مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر، والدكتور حسان النعماني عميد كلية طب سوهاج، والدكتور إيمان سلامة نائب مدير مستشفيات سوهاج الجامعية، وعضو النقابة العامة الأطباء، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج