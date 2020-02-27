AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين كلية طب سوهاج وأكاديمية الأميرة فاطمة

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
وقعت أكاديمية الأميرة فاطمة، للتعليم الطبي المهني المستمر، بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة سوهاج، وذلك في مجالات التدريب المهني والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية في تنفيذ البرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية في محافظة سوهاج أو محافظات الصعيد. 

ويتضمن البروتوكول أن يكون التدريب في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظات الصعيد أو مستشفى الجامعة تيسيرا علي الأطباء، ولضمان جودة التدريب، تمهيدا لتنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل. 

وجرى توقيع البروتوكول بمقر رئاسة جامعة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد فوزي السوده مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر، والدكتور حسان النعماني عميد كلية طب سوهاج، والدكتور إيمان سلامة نائب مدير مستشفيات سوهاج الجامعية، وعضو النقابة العامة الأطباء، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني: تتويج الزمالك ببطولتين ليس مقياسا لقوة الفريق

لمواجهة هجوم الفيروس الشرس.. كلوروكين دواء جديد لعلاج كورونا.. شاهد

كورونا بين الناس والحرم.. القصة الكاملة لمحطات تاريخية انقطع فيها طريق المسلمين إلى بيت الله

منسق صن داونز يكشف سر ضحكته الساخرة عقب إعلان مواجهة الأهلي

3 أسباب وراء المشاهدات الضعيفة لألبوم عمرو دياب الجديد.. تعرف عليها

بدون ماكياج.. حلا شيحة تتألق برفقة ابنتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير