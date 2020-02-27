هل تسبب مزيلات العرق سرطان الثدى؟ هانى الناظر يرد

قال الدكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومى للبحوث سابقأ وإستشارى الأمراض الجلدية، إن وضع مزيلات العرق لا تسبب أى أمراض.









وأوضح هانى الناظر، بأن مزيلات العرق من الممكن أن تسبب حساسية موضعية لبعض السيدات والرجال حيث أن بعض المزيلات قد تتسبب بإلتهاب فى الجلد الموضعى يصاحبه حكة فى الجلد.





ولفت رئيس المركز القومى للبحوث سابقأ وإستشارى الأمراض الجلدية، إلى أن فى حالة تجنب استعمال مزيلات العرق يكون البديل فى هذه الحالة " بودرة الشبة" بدون أى إضافات.





وتابع هانى الناظر، بأن الأطباء اكتشفوا وجود نوع من البكتريا ينمو على العرق بمنطقة أسفل الإبط وهو ما ينتج عنه رائحة نفاذة للعرق عند الأفراد، مشيرأ إلى أن وض "بودرة الشبة" تقتل هذه البكتريا.