سرادق عزاء لـ حسني مبارك في سوهاج

أعلنت عائلة "العكري" بمدينة جهينة شمال سوهاج، عن إقامة سرادق عزاء للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث تلقت العائلة العزاء لمدة يوم واحد فقط.

وجاء قرار العائلة عرفانا ووفاء لما قدمه قائد عسكري على مدي 30 عاما لبلده وخدمة قضايا الامة العربية، وبدأت وفود من مختلف عائلات جهينة تصل الي مقر العزاء لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل مبارك

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم العكري، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، انه قرر ان يقيم سرادق عزاء؛ عرفانا وحبا للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعندما عرض الفكرة علي والده والذي يشغل منصب القائم بعمل عمدة القرية رحب بها كثيرا.





واضاف ان والده بدأ علي الفور في ترتيب إجراءات العزاء وتم الإعلان في مكبرات الصوت في المساجد ان هناك سرادق عزاء للمرحوم الرئيس مبارك، كما تم الاتفاق مع اشهر قارئ للقرآن الكريم في جهينة ليقرأ ما تيسر من الرقأن الكريم.





واكد العكري، ان العزاء توافد عليه اعداد كبيرة من الأهالي مما يؤكد علي اجماع أهالي جهينة ومحافظة سوهاج علي محبتهم للرئيس الراحل، مؤكدا انه تحدث خلال العزاء عن الدور البارز الذي لعبه الراحل مبارك علي الساحة الإقليمية والدولية، ومحافظته علي استقار البلاد خلال فترة 30 عاما.





وأضاف ان الدكتور محمد حسن حماد، باحث دكتوراه وخطيب بوزارة الأوقاف ومن أهالي القرية ألقى أيضًا كلمة خلال العزاء تحدث فيها عن ضرورة الترحم على الأموات جميعًا وذكر محاسنهم وترك مساوئهم.





وتابع أن العزاء أحياه القارئ الشيخ محمود أبو ستة، مدرس القراءات السبع بمعهد قراءات جهينة، مؤكدا ان سرادق العزاء شهد إقبالًا كبيرًا من مختلف عائلات جهينة.