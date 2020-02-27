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باحث: قطر وتركيا تدعمان إقامة دولة ليبية متطرفة على غرار إيران .. شاهد

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:12 م
باحث سياسى
باحث سياسى
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شيرين عادل
قال منير أديب، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن قطر وتركيا تقدما الميليشيات المسلحة على إنها مجموعات وطنية تدافع عن ليبيا وهو ما يناقض الواقع والمنطق. 

وكشف  الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية فى تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن كافة التنظيمات المتطرفة فى طرابلس تسير على درب المشروع القطرى والتركى. 

ولفت  منير أديب ، إلى أن الميليشيات المسلحة المتطرفة فى ليبيا تهدف لتفتيت ليبيا من الداخل ويحاولون ليس فقط السيطرة على طرابلس وإنما التمدد خارج العاصمة من أجل إقامة دولة ليبية متطرفة على غرار إيران.


وأشار الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية ، إلى أن المشروع القطرى ينفق على المتطرفين فى الداخل الليبى ويدعمهم سياسيأ. 


وتابع ، منير أديب ، بأن التنظيمات المتطرفة المسلحة فى ليبيا ترفع شعار وتطالب وتنفذ أشياء أخرى حيث ودائما تقول إنها ترحب بالطرف الآخر عقائديا وإنما هم تنظيمات متطرفة ترفض مدنية الدولة. 

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