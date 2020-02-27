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محافظات

بتكلفة 36 مليون جنيه.. تطوير كورنيش كفر حجازي بـ المحلة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:14 م
تطوير كورنيش كفر
تطوير كورنيش كفر حجازي بـ المحلة
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أحمد على

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال تطوير كورنيش كفر حجازي بالمحلة الكبرى بتكلفة 36 مليون جنيه، وتضم تدبيش كورنيش بحر شبين بطول 1400 متر وإنشاء خرسانات سور الكورنيش وإنشاء طريق جديد مع إعادة تأهيل الطريق القديم وإنشاء طبان بعرض 1.5 متر بطول الطريق وكذا زرع 230 عامود إنارة مزودين بعدد 320 كشاف ليد.


جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز المحلة الكبرى بحضور المهندس مجدى غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية وأعضاء مجلس النواب عن مركز المحلة الكبرى.


وخلال الجولة؛ أكد المحافظ سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في أقرب وقت لتطوير مدخل القرية وخلق متنفس جديد لأهالي المحلة، مكلفًا رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بإعداد مقايسة لتطوير الكورنيش بمدخل المنطقة الصناعية.


كما تابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال رصف مدخل قرية الجابرية بطول ٤٨٠م وبتكلفة ٦٥٠ ألف جنيه، حيث وجه بمراعاة إزالة طبقات الرصف القديمة قبل البدء في المرحلة الثانية من رصف الطريق.


كما وجه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بإعداد مقايسة برصف طريق المقابر بالقرية بالإنترلوك.

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بتكلفة 36 مليون جنيه.. تطوير كورنيش كفر حجازي بـ المحلة
بتكلفة 36 مليون جنيه.. تطوير كورنيش كفر حجازي بـ المحلة
بتكلفة 36 مليون جنيه.. تطوير كورنيش كفر حجازي بـ المحلة
بتكلفة 36 مليون جنيه.. تطوير كورنيش كفر حجازي بـ المحلة
بتكلفة 36 مليون جنيه.. تطوير كورنيش كفر حجازي بـ المحلة
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