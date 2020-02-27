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أخبار العالم

بعد مهاجمة الطائرات الروسية.. أردوغان: الوضع في إدلب بدأ يتغير

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:41 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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عرفة البنداري
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،  اليوم الخميس، إن 3 جنود أتراك لقوا مصرعهم في إدلب السورية، معتبرا أن الوضع هناك بدأ يتغير لصالح بلاده.
وذكر التليفزيون الرسمي الروسي أن عسكريين أتراك بؤوا في مهاجمة الطائرات الروسية في إدلب بواسطة صواريخ محمولة على الكتف.

وأَضاف أردوغان أنه "لولا دعم روسيا وإيران لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الآن"، معتبرا أن "سير الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالحنا" لافتا إلى أن اللقاءات مع الروس مستمرة بشأن إدلب، مضيفا أن تركيا موجودة في إدلب وفقا لاتفاقية أضنة.

وفي وقت سابق اليوم صرح المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم عمر جليك، أن جيش بلاده مستعد لتنفيذ مهامه بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الجيش السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية.

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