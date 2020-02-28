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اقتصاد

60 براءة اختراع بمعهد بحوث البترول خلال عام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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مايكل عياد

استعرض  الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول ماتم انجازه خلال العام 2019  والتي يتمثل في ٢٥٨ بحثا علميًا منشور تحت مظلة scopus يخدم صناعة البترول ويسهم في تطويرها، بالإضافة إلى تسجيل 6 براءات اختراع والمشاركة في 40 مؤتمرًا علميًا داخل مصر وخارجها.


وأضاف "مصطفى" خلال الأجتماع الأول  لمجلس إدارة معهد بحوث البترول، تم تدريب ٢٠٩٣ بالإضافة إلى توقيع 6 بروتوكولات تعاون تخدم العملية البحثية في مجال عمل المعهد والحصول على 41.5 مليون جنيه تمويلا خارجيا للمشروعات البحثية. وتسجيل 10 رسائل دكتوراة و14 رسالة ماجستير ، 16 منحة دراسية من أكاديمية البحث العلمي "علماء الجيل القادم" بالإضافة إلى انتدب  22  من أساتذة المعهد للتدريس في جامعات مصرية.


وأضاف أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وركيزة أساسية لجهود التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها للدولة بشكل عام لذا جار إدخال كافة بيانات العاملين بالمعهد من الكادر العام والخاص وإنشاء قاعدة بيانات خاص بهم وربطها بكافة الإدارات المعنية لتسهيل الحصول على البيانات فى أسرع وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة

 

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