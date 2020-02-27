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محافظات

الموقف العربى من خطة السلام الأمريكية.. صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن ببورسعيد

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:10 م
صالون ثقافي برعاية
صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أقام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة بورسعيد، الصالون الثقافي الأول تحت عنوان "الموقف العربى من خطة السلام الأمريكية"، والتي نظمته أمانة قسم بورفؤاد ثاني بقيادة أحمد العجمي أمين القسم، تحت رعاية عادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد وبحضور مجموعة من القيادات والرموز المجتمعية من التنفيذيين والأكاديميين.

وشهد الصالون الثقافي، حضور كل من المحاسب طارق الجيار أمين مساعد الحزب بالمحافظة، وتحدث في الصالون الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد.

قدم طارق الجيار أمين مساعد الحزب لمفهوم الصالون الثقافي وأهميته في مناقشة الهم الوطني علي المستوي السياسي والاقتصادي والفني والأدبي من قبل الخبراء والأكاديميين وأصحاب الخبرة والسبق حيث تتلاحق الأفكار وتتلافي في المصلحة العامة، وحدد آلية تنفيذ الصالون وفقراته والوقت المتاح لكل متحدث وآلية الحوار مع الحضور.

وفي كلمته رحب أحمد العجمي أمين قسم بالحضور، مؤكدا أن الصالون يمثل توجه الحزب على كافة المستويات التنظيمية إلى الانفتاح على الجميع من كل فئات المجتمع، وإنه يأتي ضمن مجموعة من الفعاليات يستهدف فيها الحزب تقديم الدعم الثقافي والتدريبي لكوادره والمحيطين به وأنه يولي أهمية خاصة ومحبة وتقدبر للشباب باعتبارهم روح مصر وسواعد بناء مستقبلها.

ومن جانبه، تناول الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية، توضيح الموقف العربى من خطة السلام الأمريكية.

كما استعرض الدكتور سنجر، التطور التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي والتأكيد علي الموقف العربى من خطة السلام الأمريكية.

وأشاد الجميع بما دار في الصالون من حوار وما طرح فيه من أفكار، وقد أعلن أمين التدريب والتثقيف أن الصالون الثقافي سيعقد بصفة دورية في الأسبوع الأول من كل شهر موجها الدعوة للجميع بالحضور في كل الفعاليات التي تشملها خطة التدريب والتثقيف بالحزب.

اقرأ مع الخبر 
الموقف العربى من خطة السلام الأمريكية.. صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن ببورسعيد
الموقف العربى من خطة السلام الأمريكية.. صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن ببورسعيد
الموقف العربى من خطة السلام الأمريكية.. صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن ببورسعيد
الموقف العربى من خطة السلام الأمريكية.. صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن ببورسعيد
الموقف العربى من خطة السلام الأمريكية.. صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن ببورسعيد
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