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نادي قضاة مصر ناعيا مبارك: تاريخ كبير من الوطنية والانتماء

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:18 م
الراحل محمد حسني
الراحل محمد حسني مبارك
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حمزة شعيب
نعى المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمى لنادي قضاة مصر، الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلا :"قائد وزعيم قدم لوطنه الكثير".

وتابع رضا السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر فى القلب" والمذاع عبر قناة "المحور"،:"الرئيس الاسبق حسنى مبارك احد قادة حرب أكتوبر المجيدة وهو ابن من ابناء القوات المسلحة وله تاريخ كبير من الوطنية والانتماء للدولة المصرية".

وأضاف: "نسأل الله ان يسكنه فسيح جناته، مردفا:"الرئيس الأسبق محمد مبارك اول رئيس احتفل بعيد القضاة".

وشهد أمس الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 91 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

وُلد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.
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