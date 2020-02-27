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محافظات

أول قرار من محافظ مطروح بعد انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن ..صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:11 م
انقلاب قطار سيدى
انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن
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ايمن محمود
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  حادث انقلاب إحدى  عربات قطار مطروح اسكندرية  في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الخميس  بمنطقة سيدى عبد الرحمن   وإصابة عدد من الأشخاص.

وقرر المحافظ رفع  درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة القريبة لاستقبال جميع الحالات  المصابة في الحادث مع تواجد  الاطقم  الطبية  بالمستشفيات لتقديم الإسعافات والرعاية الطبيةاللازمة لمصابى الحادث ومتابعة غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة لمستجدات الحادث.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن انقلاب قطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.

وأشارت السكة الحديد في أول تعليق لها على الحادث إلى أن الحادث نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وجار الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.

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يذكر أن قطارا قادما من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح، قد انقلب في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد أن القطار انقلب منه 3 عربات، بالإضافة إلى الجرار من أثناء قدومه من محافظة الإسكندرية متجها إلى مطروح، بالتحديد في المنطقة الواقعة بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن القطار رقم 654 "الاسكندرية- مطروح" وهو قطار ركاب، ووقع ذلك نتيجة حدوث هبوط في السكة الحديد بسبب سوء حالة الطقس.

وأضاف المصدر أنه وقعت إصابات خفيفة بين عدد من الركاب ، ولا توجد وفيات بين الركاب.

من جانبه أكد  الدكتور محمد سعدية مدير مرفق إسعاف مطروح"، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف فور الإبلاغ عن انقلاب قطار بمنطقة سيدي عبدالرحمن .

وأضاف أنه يتم نقل المصابين بالتنسيق ومديرية الصحة  لمستشفيات العلمين والحمام والضبعة  لتلقي العلاج. 

وأوضح أن عدد ضحايا الحادث بلغ حتي  الان 36 مصاب  تم نقلهم لمستشفيات العلمين والحمام والضبعة .

أول قرار من محافظ مطروح بعد انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن ..صور
أول قرار من محافظ مطروح بعد انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن ..صور
أول قرار من محافظ مطروح بعد انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن ..صور
أول قرار من محافظ مطروح بعد انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن ..صور
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