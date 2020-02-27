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رياضة

محمد طاهر زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:19 م
هشام حطب
هشام حطب
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منتصر الرفاعي
حقق محمد طاهر زيادة فارس منتخب مصر للفروسية انجازا كبيرا بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى ( كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة).


وتصنف هذه الكأس كأعلى كأس على مستوى العالم في منافسات الفروسية والتي تسمى بطولة الخمس نجوم في انجاز تاريخي للفروسية المصرية التي نجحت في تحقيق انجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.


وأشاد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بهذا الانجاز الكبير الذي تحقق وسط مشاركة أفضل فرسان العالم في أقوى البطولات.


وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب محمد طاهر زيادة فارس منتخب مصر للفروسية بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى ( كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة).


كما وجه "صبحي" التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق وسط مشاركة أفضل فرسان العالم في أقوى البطولات.


وأكد وزير الشباب والرياضة التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية فيما يخص تهيئة المناخ المناسب لأبطال مصر، وتوفير كل احتياجاتهم الفنية والتدريبية لتقديم الأداء المشرف في شتى البطولات، وإحراز ألقابها في ضوء الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في جميع الألعاب.


ويصنف هذا الكأس أعلى كأس على مستوى العالم في منافسات الفروسية والتي تسمى بطولة الخمس نجوم في إنجاز تاريخي للفروسية المصرية التي نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.


يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة لاعبي مصر والبعثات المشاركة في مختلف البطولات، واستعداداتهم لها خلال معسكراتهم التدريبية، وتقديم الدعم والمؤازرة للاعبين.
محمد طاهر زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية
محمد طاهر زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية
محمد طاهر زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية
محمد طاهر زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية
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