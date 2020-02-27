وزير الرياضة العماني يبحث التعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية

عقد اليوم الخميس، الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان، جلسة مع الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور صبحي حسانين النائب الأول للاتحاد، وذلك على هامش إنعقاد الجمعية العمومية للإتحاد العربي للرياضة الجامعية.





وبحث وزير الرياضة العماني، مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، سبل التعاون بين الطرفين لرفع مستوى الرياضة العربية والجامعية خلال الفترة المقبلة.



