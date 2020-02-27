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أخبار العالم

ألمانيا تعلن عن 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت ألمانيا، يوم الخميس، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة هينسبرج. 

وكان الجيش الكويتي أعلن، يوم الخميس، تعليق الدراسة في الكليات العسكرية اعتبارا من بداية مارس المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وأصدرت السفارة المصرية لدى الكويت، بيانا هاما، حذرت فيه مواطنيها المقيمين هناك، من فيروس كورونا، والذي ظهر في الصين أواخر ديسمبر، وتسلل إلى معظم دول العالم.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت السفارة في بيانها: "في ضوء إعلان السلطات في دولة الكويت الشقيقة، عن رصد حالات إصابة بفيروس كورونا، تهيب سفارة جمهورية مصر العربية بأبناء الجالية المصرية بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، كما تهيب بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة.
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