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فن

نيللى كريم تشعل السوشيال ميديا برفقة ابنتها .. صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة نيللى كريم مجموعة من الصور الجديدة التى تجمعها بابنتها من خلال خاصية story بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" 

و ظهرت نيللى كريم و هى تحتضن ابنتها من داخل سيارتها و علقت نيللى كريم على الصورة " my love "

تستأنف اليوم  الخميس؛ النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها في مسلسل بـ "100 وش" في منطقة الزمالك حيث من المقرّر أن تخوض نيللي الماراثون الرمضاني بعد غياب العام الماضى.

وتجسد نيللي دور نصابة شعبية فى المسلسل وتقوم بالنصب على الأشخاص بمساعدة آسر ياسمين، والعمل من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه فى رمضان 2020.

"100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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