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مرأة

بـ مكونات من المطبخ.. تخلصي من انسداد البالوعة فى دقائق

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:29 ص
طرق التخلص من انسداد
طرق التخلص من انسداد البالوعة
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نهى هجرس
تعانى العديد من السيدات بسبب انسداد الحوض، و تراكم بواقى الاكل فية فهذة الطرق مدهشة هتساعدك جدا فى التخلص من انسداد الحوض، وذلك وفقًا لموقع "wiki how"


خلطة صودا الخبز مع الملح:-

قومي بمزج كوب من صودا الخبز مع نصف كوب من الملح، ثم قومى بإلقاء الخليط داخل البلوعة مساءً على موضع الإنسداد.
اتركيه ليتفاعل فترة الليل بطوله وحتى الصباح، ثم قومي بسكب المياه المغلية فوقه صباحًا لتلحظي زوال الإنسداد على الفور.

علاقة الملابس المعدنية:
تمتلك العديد من السيدات علاقة الملابس المصنوعة من الأسلاك المعدنية.
 قومي بفكها وتقويم سلكها مع ترك طرفها معقوفًا مثل صنارة السمك.
إستعمليها لخرق الإنسداد وإنتشال أي مكونات عالقة.

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خلطة الخل صودا الخبز:
قومي أولًا بسكب مقدار نصف كوب من صودا الخبز ، ثم عودي وإسكبي وراءه المقدار نفسه من الخل.
وسوف ينتج تفاعل يساعد على فتح الإنسداد، مع وضع القليل من المياه الساخنة
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