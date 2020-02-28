بدون تعب.. مشروب سحري يخلصك من الكرش في أيام

تعانى الكثير من الفتيات بسبب تناول الطعام بكثرة، وعدم القدرة على السيطرة على الشهية بشكل كبير، ولذلك نقدم لك مشروب طبيعي يساعد على سد الشهية، وإعطاء الإحساس بالشبع.





وذلك وفقًا لما قدمة موقع "boldsky"









مقادير المشروب:-

- ملعقتين من أعشاب إكليل الجبل

- ملعقتين أزهار البابونج

- ملعقتين من المرمرية





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طريقة عمل مشروب طبيعى لتخسيس الكرش بدون رجيم :

1- لعمل مشروب طبيعى لتخسيس الكرش بدون رجيم ضعى كل هذه الأعشاب فى إبريق ماء صغير حوالى ساعة ومن ثم تصفى وتوضع فى براد شاى، واتركيهم ليغلوا 5 دقائق.





2- وبهذا تكونين انتهيت من إعداد مشروب طبيعى لتخسيس الكرش بدون رجيم، يشرب من هذا الخليط 3 أكواب فى اليوم، بحيث يكون أولهم على الريق وقبل تناول وجبة الإفطار ويفضل عدم استخدام السكر للحصول على أسرع نتائج .



