بعد أزمة البرنس.. محمد رمضان مع جمهوره فى إمبابة.. الليلة
الخميس 27/فبراير/2020 - 10:22 م
أعلن الفنان محمد رمضان
عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه سوف يتواجد فى إمبابة مساء اليوم، وكتب "الليلة عندي زيارة لمطعم الراجل الجدع الحاج ربيع وسط أهالي إمبابة الغاليين".
وكان قد شارك ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان
جايلي المطعم طبعا رحبوا بيه وعملوله طرابيزة لـ20 نفر، فأنا ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقولت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الأمر، وقولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني".
وأضاف: "إيه مزعلش دي إنت بتهددني، إنتم بتيجوا تدخلوا المحل وتصورا كدا من غير ما صاحب المحل يعرف، أو البراند أنا بيجيلي نجوم عريقة كتير هنا، وبصورهم مبقدرش أصور معاهم من غير ما أستأذنهم، بس إنت تيجي وتصور هنا من غير إذني، لأ دا انا أرفع دعوى قضائية وبلدي تجيب لي حقي، أنا فرغت الـ65 كاميرا اللي عندي، واكتشفت إنه بيصور كليب".