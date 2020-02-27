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حوادث

بعد نشر فيديو أثناء مقتل شاب في عين شمس.. الأجهزة الامنية تضبط المتهم

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:35 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح - رامى المهدي
نجحت الاجهزة الامنية في القاء القبض على شخص قام بقتل شاب في منطقة عين شمس بعد أن نشبت بينهما مشاجرة بالايدي تطورت الى اشتباكات بالاسلحة تعدى خلالها المتهم الاول وسدد عدد طعنات مختلفة في انحاء جسد القتيل.


كان ورد للأجهزة الأمنية المعنية بإستقبال احد المستشفيات العامة لأحد الأشخاص عامل 49 عاما مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية وسبق إتهامه فى عدد "9" قضايا آخرها قضية "مخدرات") ووفاته متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بأجزاء متفرقة من جسده.


بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشخص آخر ( مالك محل قطع غيار - 52 عاما – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بسبب خلافات حول الجيرة تدخل إثرها نجل الأخير (عاطل 23 عاما مقيم بذات عنوان والده – له معلومات جنائية وصادر ضده حكم قضائى بالحبس لإتهامه بإرتكاب جنحة سرقة، وسبق ضبطه وإتهامه فى قضية "قتل" ) حيث قام بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، تم ضبط الجانى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وبإستدعاء أهلية المتوفى قاموا بإتهام كل من والد وشقيق المتهم بالإشتراك معه فى التعدى على المجنى عليه مما أدى لوفاته.


جاء ذلك فى ضوء ما تناوله الإعلامى وائل الإبراشى – مقدم برنامج "التاسعة مساءً " والذى يُعرض على القناة الأولى المصرية حول مقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.
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