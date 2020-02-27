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خروج 20 مصابا من المستشفى.. محافظ مطروح يوضح تطورات حادث «انقلاب القطار».. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف اللواء خالد شعيب، تفاصيل إصابة حادث قطار الإسكندرية مطروح، قائلا "كان هناك 25 مصابا بمستشفى الضبعة خرج منهم 20 حالة وتبقى حالة واحدة تحت الملاحظة".

وتابع محافظ  مطروح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الفضائية المصرية": "هناك حالة تعاني من نزيف فى المعدة وهي الحالة الوحيدة التى تبقت لمتابعة وضعها الصحي".

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن انقلاب قطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.

وأشارت هيئة السكة الحديد في أول تعليق لها على الحادث إلى أن الحادث نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وجار الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.

يذكر أن قطارا قادما من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح، قد انقلب في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا.
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