أخبار الزمالك .. مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية ويجهز مفاجأة الأحد المقبل للجماهير

نشر موقع صدى البلد الإخباري، أمس "الخميس"، الموافق 27 من فبراير 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:
رحب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بوفد الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، وذلك على هامش الدعوة المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لمسؤولي بطل تونس.
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يشعر باستياء شديد من قرار اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك باعتباره منسحبا من مواجهة الأهلي خلال المباراة التي كان مقررا لها الاثنين الماضي.
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، علي اصطحاب، بعثة نادي الترجي التونسي، برئاسة حمدي المؤدب فى جولة تفقدية لمنشآت النادي.
أوشكت تذاكر مباراة الزمالك والترجي التونسي علي النفاد، قبل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب استاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تحمسه الشديد لخوضه مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
فاز الفريق الاول لكرة اليد (رجال) بنادي الزمالك على مضيفه فريق الاوليمبي بنتيجة 38 – 25 في رابع لقاءات الفريق بنهائيات دورى المحترفين.