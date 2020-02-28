أخبار الزمالك .. مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية ويجهز مفاجأة الأحد المقبل للجماهير

نشر موقع صدى البلد الإخباري، أمس "الخميس"، الموافق 27 من فبراير 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:













أوشكت تذاكر مباراة الزمالك والترجي التونسي علي النفاد، قبل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب استاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تحمسه الشديد لخوضه مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

يد الزمالك يفوز على الأوليمبي 38-25 بدوري المحترفين .





فاز الفريق الاول لكرة اليد (رجال) بنادي الزمالك على مضيفه فريق الاوليمبي بنتيجة 38 – 25 في رابع لقاءات الفريق بنهائيات دورى المحترفين.









