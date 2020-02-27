تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي في القمة 119

أكد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، أنه منع ازمة كبيرة كانت ستحدث حال خوض الزمالك مواجهة الأهلي التي كان مقررا لها يوم الاثنين الماضى والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.









وقال منصور، في فيديو نشره عبر صفحته خلال جلسته مع اللاعبين: " الأهلي كان عاوز ياخد بتاره منهم وأنا حرمتهم من ذلك لأنها كانت هتبقى معركة وليست مباراة كرة قدم، واتحاد الكرة كان يريد ذلك أيضا".









وأكمل: " لعبنا مباراة أمام الأهلي في بطولة السوبر شهدت أحداث مؤسفة وخسرها الأهلي، وأرادوا الرد بأي طريقة حتى إن فازوا بالعافيه، وفشلوا في ذلك، قاموا بالاعتداء على إمام عاشور لاعب الفريق وإحداث ائتلافات في سيارته ومحاولة الاعتداء عليه في منزله".









وشدد: "اقول لاتحاد الكرة إن حدث ذلك في الملعب بكسر قدم فرجاني ساسي أو طارق حامد أو أي لاعب كيف كان العمل في ذلك الأمر ونحن لدينا مباراة في غاية الأهمية أمام الترجي التونسي".



