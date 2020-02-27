مرتضى منصور يعلن مفاجأة لجماهير الترجي فى مواجهة الزمالك

رحب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بوفد الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، وذلك على هامش الدعوة المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لمسؤولي بطل تونس.





ورحب منصور بوفد نادي الترجي المكون من السيد حمدي المؤدب رئيس النادي، والأعضاء منصف بن يحيى ومنذر يدعس، وخالد الفراتي وحميدة كشك ولحمي عمارا.





وأكد منصور على قوة العلاقات المصرية التونسية بين الشعبين، مشيرا إلى إعطائه أوامر بدخول كافة جماهير الترجي إلى الملعب بدون تذاكر.





وأضاف : "أرحب ببعثة الترجي التونسي في مصر، وبجماهير تونس في بلدهم الثاني والشعب التونسي شعب عظيم".





وقال رئيس النادي "فرجاني ساسي لاعب الفريق مثال للسفير المثالي لتونس في مصر، ويحظى بحب الجميع".



