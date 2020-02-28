تركيا تعلن عن حصيلة جديدة لقتلى مليشياتها في إدلب

أعلن حاكم هطاي، رحمي دوجان، ارتفاع عدد القتلى من المليشيات التركية في الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري على تمركزات للجيش التركي في محافظة إدلب، إلى 33 شخصًا.





ومنذ لحظات، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية في إدلب، واصفة تركيا بأنها "حليف رئيسي" للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".





كان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.





وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.



