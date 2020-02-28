بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

بدلًا من لافتات التهاني والاستقبال بالمباركات على أبواب قاعة الزفاف، لجأ عريس بحريني إلى إجراء غريب يرجو فيه طلبًا جادًا من المعازيم بالتزامن مع تفشي كورونا في البحرين.





وضع العريس لافتة على باب دخول القاعة كتب عليها: "حفاظًا على سلامتنا وسلامتكم.. السلام باليد فقط"، وهو الأمر الذي أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل.





لكن العريس بدا جادًا ومنطقيًا في طلبه، إذ أراد تجنب الأحضان والقبلات التي يمكن أن تكون سببًا جليًا في انتقال الفيروس بين المواطنين، خاصة بعد الإعلان عن عدد كبير من الحالات في البحرين.





كانت البحرين قد أعلنت عن استقبال فيروس كورونا في البلاد بواقع 33 حالة حتى الآن، وذلك بسبب الرحلات الجوية التي قدمت إلى البحرين من إيران التي احتلها الفيروس القاتل.





وتتمثل أعراض فيروس كورونا الظاهرة في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ألم الحنجرة، السعال، ضيق في التنفس، الإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى يؤدي إلى الوفاة.