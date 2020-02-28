القومي للمرأة: جريمة ختان الإناث انخفضت ونسعى للقضاء عليها

قال الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر منتدى المنظمات الأهلية، إن هناك مجهودات كبيرة تبذل من أجل القضاء على ختان الإناث بمحافظات مصر.

وأضاف نبيل صموئيل خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك المجهودات ارتفعت بعد إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وأشار نبيل صموئيل، إلى أ، العمل على ختان الأناث بدأ من الخمسينيات، وكشف نبيل صموئيل، أنهم كان يسعون لإصدار قانون يجرم ختان الإناث بالفعل تمكنا من تجريم ختان الإناث.

ولفت نبيل صموئيل، إلى أنهم يدعمون المجلس القومى للمرأة وذلك فى الاهتمام بقضايا المرأة ومشارك المرأة فى الحياة العامة.

وأوضح نبيل صموئيل، أن دورهم فى المجلس هو توعية الفتيات فى جميع المحافظات، وأكد الفترة الأخيرة شهدت انخفاض فى ختان الإناث ونسعى للقضاء عليها نهائيًا.