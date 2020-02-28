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مصر للصحة والتنمية: ثقافة ختان الإناث جاءت من أفريقيا.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:54 ص
ختان الإناث
ختان الإناث
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البهي عمرو

قالت ندى سمير رئيس لجنة المساعدات الاجتماعية بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن جريمة ختان الإناث تعتبر جريمة خطيرة تواجه الفتيات بالمجتمع المصري.

وأضافت ندى سمير خلال حوارها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن المجلس القومى للمرأة يتبنى قضية ختان الإناث، والجميع يعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.

وأشارت ندى سمير، إلى إنهم يجتمعون كل فترة لمعرفة التطورات فى جريمة ختان الإناث، والعمل على القضاء عليها نهائيًا.

ولفتت ندى سمير، إلى أنهم يتحدثون مع الجميع بالتحديد من أسر الصعيد عن جريمة ختان الإناث، وأكد أنهم يقومون بحملات مكثفة.

وأوضحت ندى سمير، أن محافظات الصعيد بها نسبة عالية جدًا، مؤكدة أن ثقافة ختان الإناث جاءت من أفريقيا.

وتابعت ندى سمير، أنهم يعملون للقضاء على جريمة ختان الإناث تمامًا مؤكدة :" قادرون على القضاء على هذه الجريمة بمصر".

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