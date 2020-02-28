فريق من الصحة العالمية يصل إلى الكويت غدا.. لهذا السبب

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن وصول فريق من منظمة الصحة العالمية غدا إلى الكويت لمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد.





وكانت وزارة الصحة الكويتية أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنهما كانا قادمين من إيران.





وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 45، مؤكدة أن جميع المصابين في حالة صحية جيدة.





ولفتت إلى أنه تم نقل 22 مواطنا قدموا من إيران إلى الحجر الصحي.





وكان مجلس الوزراء الكويتي، دعا المواطنين، أمس الخميس، إلى عدم السفر خارج البلاد إلا في حالات الضرورة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصال، إنه "في ضوء الإجراءات الدولية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وفي إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات في هذا الشأن فإن مجلس الوزراء يدعو كل المواطنين إلى عدم السفر خارج البلاد إلا في حالات الضرورة، وذلك تجنبا لتعرضهم إلى الإجراءات الاحترازية التي قد تفرضها الدول لدخول المسافرين أو مغادرتهم في أي وقت وحرصًا على سلامتهم وصحتهم".