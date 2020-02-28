HTC تطلق هاتف Wildfire R70 للفئة المتوسطة.. صور

أعلنت شركة HTC التايوانية عن هاتفها الجديد HTC Wildfire R70، للفئة المتوسطة، والذي يتميز بتصميم شبابي، وخلفية لامعة.





ويعمل هاتف HTC Wildfire R70 بمعالج Octa-core MediaTek Helio P23 processor، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجا بايت رام، وتأتى شاشة هاتف HTC Wildfire R70 ب 6.53 بوصة مع شاشة من نوع + HD، بالإضافة إلى نوتش في أعلى الشاشة.





ويحتوى هاتف HTC Wildfire R70 الجديد فتحة USB القديمة ، وذلك بدلا من فتحة USB الجديدة وهى USB Type-C .





ووفقا لموقع Android Police فإن هاتف HTC Wildfire R70 سيحتوى على ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت، وهاتف HTC Wildfire R70 هو هاتف من الفئة المتوسطة التى تناسب المراهقين والشباب.





وبالنسبة لكاميرات هاتف HTC Wildfire R70 فسيحتوى على ثلاث كاميرات خلفية منها الكاميرا الأساسيىة ب 16 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية بعدسة واسعة 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الثالثة فستكون 2 ميجا بيكسل بعدسة ببؤرة عميقة، وتأتى بطارية هاتف HTC Wildfire R70 ب 4000 مللى أمبير.





وفي وقت سابق أعلنت شركة HTC أنها ستصدر أول هاتف لها بتكنولوجيا شبكة 5G خلال الأشهر القادمة وسيكون أول هاتف 5G للشركة في 2020.





وكان آخر هاتف بإمكانيات تكنولوجية كبيرة أصدرته شركة HTC هو +HTC U12 ، وذلك فى عام 2018، ولكن الشركة قد قررت الرجوع مرة أخرى لإصدار هواتف جديدة بعد فترة من التوقف.



