مياه الشرب والصرف ببنى سويف تحصل على اعتماد اعتماد إيجاك طبقا لمواصفات الأيزو

أعلن اللواء مهندس أحمد صحاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، حصول المعمل المركزى بالشركة على اعتماد المجلس الوطنى (ايجاك) طبقا للمواصفات الدولية ايزو ISO/IEC 17025.





وأكد " صحاح "، اهتمام الشركة بقطاع المعامل وحرصها على تطويره وتزويده بكافة المعدات والتكنولوجيات الحديثة من ناحيه، وتدريب ورفع كفاءة الكيميائيين من ناحية أخرى لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.





وفى سياق متصل، أشار رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف، إلى تجديد شهادة الايزو الإدارة العامة للتدريب للمرة الثانية فى إطار اهتمام الشركة القابضة بالعنصر البشرى