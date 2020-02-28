AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مياه الشرب والصرف ببنى سويف تحصل على اعتماد اعتماد إيجاك طبقا لمواصفات الأيزو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:02 م
اللواء / أحمد الصحاح
اللواء / أحمد الصحاح
Advertisements
شيماء عبد السلام
أعلن اللواء مهندس أحمد صحاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، حصول المعمل المركزى بالشركة على اعتماد المجلس الوطنى (ايجاك) طبقا للمواصفات الدولية ايزو ISO/IEC 17025.

وأكد "صحاح "، اهتمام الشركة بقطاع المعامل وحرصها على تطويره وتزويده بكافة المعدات والتكنولوجيات الحديثة من ناحيه، وتدريب ورفع كفاءة الكيميائيين من ناحية أخرى لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل، أشار رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف، إلى تجديد شهادة الايزو الإدارة العامة للتدريب للمرة الثانية فى إطار اهتمام الشركة القابضة بالعنصر البشرى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مياه المنيا تنظم دورة تدريبية للربط بين المعامل وتشغيل المحطات

مياه المنيا تنظم دورة تدريبية لـ26 عاملا

شركة مياه المنيا تنظم دورة تدريبية للربط بين المعامل وتشغيل المحطات

محطة معالجة صرف صحي بلقاس تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M للمرة الرابعة

مياه الدقهلية: تجديد شهادة الإدارة الفنية لمحطة صرف بلقاس للمرة الرابعة

منح شهادتي أيزو لجهاز مدينة أسوان الجديدة

ترشيحاتنا

خرابة بيوت.. صديقة تصدم عروسا في زوجها قبل الفرح بأيام

أخبار الرياضة.. قبلة جنش لـ مرتضى منصور.. نجم الترجي يستفز الزمالك.. واستفسار لـ فايلر من الخطيب

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بؤرة رعب جديدة.. دولة تنقل فيروس كورونا القاتل لـ الخليج

بسبب انتشار كورونا.. قرار عاجل من روسيا ضد إيران

تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.. اعرف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

رسائل قابوس للقوات المسلحة تتصدر واجهة معرض مسقط..صور