شكران مرتجي تقدم حلا لأزمة هاني شاكر وشاكوش

شاركت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى جمهورها برسالة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وكانت الرسالة عبارة عن حل ساخر لمشكلة الفنان هاني شاكر وحسن شاكوش مغني المهرجانات حيث احتوت الرسالة على تعليق منها يقول : "لحل مشكلة هاني شاكر وشاكوش ديو بينهم والبوست القادم حل مشكلة محمد رمضان، الله يقدرني على فعل الخير وحل المشاكل بالعالم".





وتفاعل مع رسالتها الكثير من متابعيها وانهالت التعليقات بطريقة ساخره حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :

"وكورونا لبوست يلي بعد بعد ؟ ولا في شي تنين عم يتخانقو عند الاهرامات وبدك تحل بيناتن"





بينما علق اخر قائلا":عمليلنا شي بوست لكيفية حل المشاكل العائلية كمان".





وأصدر الفنان هاني شاكر قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة اخري بعد غناء اغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.





يذكر أنه “شكران مرتجى” ​وقعت عقد مشاركتها في مسلسل “شوارع شيكاغو”، تأليف وإخراج “محمد عبد العزيز”، ويعد هذا العمل الأول لمرتجى هذا الموسم، وبالتالي سيكون عملها الوحيد خلال شهر رمضان.



