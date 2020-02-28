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أخبار العالم

أبوظبي: تطبيق الحجر الصحي على المخالطين لشخصين إيطاليين مصابين بـ كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:27 م
الإمارات وفيروس كورونا
الإمارات وفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن دائرة الصحة أبوظبي اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" اللتين تم اكتشافهما أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية.

ووفقًا للوكالة الإماراتية "وام" اتخذت دائرة الصحة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوصات فيما تستمر الفحوصات الدورية لمدة 14 يومًا.

وتتلقى الحالتان المصابتان وهما من حملة الجنسية الإيطالية العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.

وتواصل دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية بذل جميع الجهود الممكنة لمواجهة انتشار الفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة من ناحية المواد الطبية والمتابعة الدائمة وأنظمة الإنذار المبكر لرصد الحالات المشتبه بإصابتها.

كما اتخذت الجهات المعنية على مستوى حكومة أبوظبي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، لتشمل الكاشفات الحرارية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والفرق الطبية المتواجدة على مدار الساعة، وتوفير المعدات الطبية اللازمة للفحوصات المخبرية.

وحفاظًا على سلامة المتسابقين، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المرحلتين الأخيرتين من سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية، وهما مرحلة أدنوك منطقة الظفرة ومرحلة أبوظبي يومي الجمعة والسبت.
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