مطرب الشباب أدهم سليمان يوجه رسالة إلى جمهوره

شارك المطرب المصري أدهم سليمان، جمهوره صورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق سليمان على الصورة قائلا: "اكسر روتين حياتك ، غير قواعدك من وقت للتاني ، الحياه منحه وفرصه ماتضيعهاش ع الفاضي .. مسائكم زي الفل".





وتفاعل مع الصوره الكثير من محبيه فيما جاء تعليق أحدى متابعيه كالتالي :"الباشا اللي واخد قلبي هو اكيد مفيش احسن من كده"





وتابعت اخرى :" طب كنت حلو ودلوقتي بقيت قمر، برنس في نفسك".





ويذكر أنه كان قد طرح المطرب أدهم سليمان في رأس السنه أغنية بمناسبة العام الجديد 2020 تحمل اسم "سنة جديدة"، بمناسبة رأس السنة، وهي من كلمات هبة علي، وألحان أحمد خالد، وتوزيع وهندسة صوت جورج يعقوب.



